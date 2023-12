Apple prévoit de nouveaux produits pour l’année 2024 et les premiers modèles attendus sont le MacBook Air avec la puce M3, l’iPad Pro avec un écran OLED et l’iPad Air avec deux tailles d’écrans, selon Bloomberg. Il y aura également un nouveau Apple Pencil et un nouveau Magic Keyboard. L’ensemble devrait voir le jour en mars 2024.

De nouveaux produits Apple au début de 2024

2023 a été une année un peu compliquée pour Apple en ce qui concerne les Mac et les iPad. Les ventes ont été en recul. Au précédent trimestre, les ventes de Mac ont chuté de 34% à 7,61 milliards de dollars et celles des iPad ont reculé 10% à 6,44 milliards de dollars. Apple espère donc que ses nouveautés en 2024 vont pousser à l’achat.

Les iPad Pro OLED, iPad Air avec deux tailles d’écrans, les nouveaux Magic Keyboard et Apple Pencil sont annoncés pour arriver à la fin de mars 2024, aux côtés d’iPadOS 17.4. Pour leur part, les MacBook Air de 13 et 15 pouces avec la puce M3 sont développés aux côtés de macOS 14.3. Cette mise à jour arriverait en janvier ou février, mais les nouveaux Mac pourraient attendre le mois de mars pour leur sortie.

Apple propose généralement une keynote au mois de mars pour annoncer de nouveaux Mac et iPad. Il semblerait donc cohérent de s’attendre à ce rendez-vous pour 2024 au vu des informations partagées aujourd’hui.