Apple publie ses résultats financiers qui concernent le quatrième trimestre de son année fiscale 2023. Cela correspond au troisième trimestre dans notre calendrier.

Résultats financiers d’Apple

Ce trimestre a été l’occasion d’avoir le lancement de plusieurs produits. On a eu le droit aux iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max, ainsi qu’à l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra 2, la révision des AirPods de deuxième génération avec un port USB-C et les EarPods avec là aussi une connectique USB-C.

Le chiffre d’affaires d’Apple a été de 89,5 milliards de dollars, contre 90,15 milliards de dollars il y a un an à la même période, ce qui représente une baisse de 0,72%. Le bénéfice net s’établit à 22,96 milliards de dollars, soit une hausse de 10,81% à base comparable où ce fut 20,72 milliards de dollars. Le bénéfice par action est de 1,46 dollar cette fois-ci, contre 1,29 dollar il y a un an. En comparaison, les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 89,28 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,39 dollar.

Il est bon de noter que le chiffre d’affaires d’Apple a enregistré une baisse depuis quatre trimestre d’affilée. Ce n’était pas arrivé depuis 2001.

Voici le détail :

iPhone : 43,81 milliards de dollars de revenus ( +2,77% par rapport à la même période il y a un an)

par rapport à la même période il y a un an) Mac : 7,61 milliards de dollars ( -33,84% )

) iPad : 6,44 milliards de dollars de revenus ( -10,19% )

) Apple Watch et autres accessoires : 9,33 milliards de dollars ( -3,3% )

) Services (iCloud, Apple Music, App Store, etc) : 22,31 milliards de dollars ( +16,29% )

Pour l’année fiscale 2023 au complet, le chiffre d’affaires d’Apple s’établit à 383,29 milliards de dollars, contre 394,33 milliards de dollars un an plus tôt, soit une baisse de 2,8%. Le bénéfice net a été de 97 milliards de dollars, contre 99,8 milliards auparavant, en baisse de 2,81%. Pour le bénéfice par action, cela ressort à 6,13 dollars contre 6,11 dollar un an plus tôt.

À la suite de la publication des résultats financiers, l’action d’Apple (AAPL) est à 175,20 dollars, en recul de 1,35%, en post-séance à la Bourse.

Les déclarations des dirigeants

Tim Cook, patron d’Apple :

Aujourd’hui, Apple a le plaisir d’annoncer un record de chiffre d’affaires pour l’iPhone au cours du trimestre de septembre et un record de chiffre d’affaires historique pour les services. Nous disposons désormais de notre gamme de produits la plus solide jamais constituée à l’approche des fêtes de fin d’année, notamment la gamme des iPhone 15 et nos premiers modèles d’Apple Watch neutres en carbone, une étape majeure dans nos efforts visant à rendre tous les produits Apple neutres en carbone d’ici 2030.

Luca Maestri, directeur financier d’Apple :