Ça se précise un peu plus pour la date de sortie des iPad Pro avec un écran OLED. Selon les dires de Digitimes, les tablettes de 11 et 13 pouces arriveront entre la moitié et la fin de 2024.

Plusieurs fournisseurs d’Apple préparent le terrain, notamment en augmentant leur capacité de production d’écrans. D’ailleurs, le nouvel iPad Pro est annoncé pour avoir un écran OLED dit hybride. Cela implique une combinaison de matériaux flexibles et rigides. L’objectif d’Apple est d’avoir des tablettes plus fines et plus légères.

Les iPad Pro existants ont un écran LCD. Passer à l’OLED va donc permettre d’avoir un meilleur rendu général, notamment avec une plus grande précision des couleurs. Plusieurs appareils d’Apple utilisent déjà de telles dalles, dont les iPhone et Apple Watch.

Plusieurs rumeurs ont vu le jour au sujet des iPad Pro de 2024, notamment le fait qu’Apple proposerait un écran OLED, la puce M3 et une nouvelle version de son clavier Magic Keyboard. Pour l’écran, Apple proposerait une dalle de 11 pouces et une autre de 13 pouces. Le format de 11 pouces existe déjà avec les iPad Pro existants. En revanche, celui de 13 pouces sera nouveau, la tablette existante ayant un écran de 12,9 pouces. Certes, la différence est seulement de 0,1 pouce.