Un nouvel iPad Air est en préparation avec la particularité d’avoir un écran plus grand de 12,9 pouces, selon Digitimes. La génération actuelle a le droit à une dalle de 10,9 pouces.

Apple connaît déjà les écrans de 12,9 pouces puisqu’on les retrouve sur l’iPad Pro. Mais le futur iPad Air de 12,9 pouces n’aurait pas le droit à un écran Mini-LED, Apple resterait sur une dalle LCD. La tablette existante utilise déjà un écran LCD.

Une rumeur de début octobre évoquait le fait qu’Apple développait deux modèles d’iPad Air (avec chacun une variante Wi-Fi et une variante Wi-Fi + cellulaire). Il n’était pas précisé quelles seraient les différences entre les deux modèles. 9to5Mac, qui est à l’origine de la rumeur, spéculait sur le fait que le second modèle pourrait être plus grand, mais le site n’avait pas une information précise. Aujourd’hui, Digitime affirme qu’un iPad Air plus grand de 12,9 pouces est en cours de développement.

Au vu des informations partagées, il semblerait qu’Apple va proposer deux tailles d’écrans, à l’instar de ce que l’on retrouve avec les iPad Pro. En complément, le nouvel iPad Air est attendu pour avoir la puce M2 (contre M1 avec le modèle actuel).

La date de sortie précise du nouvel iPad Air est pour l’instant incertaine. Une rumeur avait évoqué un lancement en début de semaine, mais il s’avère qu’Apple a seulement lancé un nouvel Apple Pencil et non une nouvelle tablette. Certes, il y a eu un iPad eSIM pour la Chine, mais c’est spécifique à ce pays. La rumeur faisait état d’une annonce imminente pour l’iPad Air 6, l’iPad mini 7 et l’iPad 11.