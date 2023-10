Apple travaillerait non pas sur un, mais sur deux nouveaux iPad Air si l’on en croit une information de 9to5Mac. Les détails sont toutefois légers pour le moment.

Il y aurait donc deux nouveaux iPad Air en préparation avec une variante Wi-Fi et une autre Wi-Fi + cellulaire pour chaque modèle. 9to5Mac spécule sur le fait qu’Apple pourrait s’inspirer de l’iPad Pro, à savoir proposer deux tailles d’écran. La tablette actuelle embarque une dalle de 10,9 pouces. Une autre hypothèse avancée est que le second modèle pourrait avoir de meilleurs composants et coûter plus cher dans le même temps.

Le site évoque par ailleurs l’iPad mini 7, expliquant que la tablette arriverait bientôt, tout en précisant que les nouveaux iPad sont attendus entre maintenant et la WWDC 2024 en juin. Autant dire que c’est une fenêtre de sortie très large.

De précédentes rumeurs ont fait état d’un iPad mini 7 et d’un iPad 11, avec aucun changement majeur attendu sur les deux modèles. L’analyste Ming-Chi Kuo a pour part indiqué qu’Apple ne devrait pas lancer de nouveaux iPad en 2023. De son côté, Mark Gurman de Bloomberg avait parlé d’un nouvel iPad Air, tout en précisant qu’il arriverait plus ou moins bientôt.

L’actuel iPad Air a vu le jour en mars 2022 et embarque la puce M1. Pour sa part, l’iPad mini actuel est sorti en septembre 2021. Autant dire qu’une révision serait intéressante pour toujours plus de puissance.