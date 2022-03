Ce 18 mars marque la disponibilité de cinq produits Apple : iPhone SE 3, iPad Air 5, Mac Studio, Studio Display et iPhone 13/13 Pro verts. Tous les cinq ont été annoncés la semaine dernière lors d’une keynote.

iPhone SE 3

L'iPhone SE 3 reprend le design du modèle précédent, qui lui-même s'appuyait sur l'iPhone 8. Les principales nouveautés sont la présence de la puce A15, ce qui permet d'avoir la même puissance que les iPhone 13, la prise en charge de la 5G, une meilleure autonomie, un capteur photo de 12 mégapixels et 4 Go de RAM (contre 3 Go sur le prédécesseur). Le premier prix est de 579 euros

iPhone 13/13 Pro en vert

Les coloris vert (iPhone 13/13 mini) et vert alpin (iPhone 13 Pro/13 Pro Max) sont maintenant disponibles. Il s’agit de la seule nouveauté, le reste du téléphone est strictement identique aux modèles disponibles avec les autres coloris depuis septembre.

Vous pouvez commander un exemplaire chez Apple

iPad Air 5

La tablette reprend le design du modèle précédent, il n’y a pas de changement à ce niveau. On retrouve toujours un écran LCD de 10,9 pouces qui occupe une bonne partie de la surface avant et Touch ID au niveau du bouton supérieur. Les changements sont à retrouver sous le capot. Nous avons le droit à la puissante puce M1 (que l’on retrouve dans l’iPad Pro et certains Mac), le support de la 5G, un capteur photo frontal de 12 mégapixels qui se veut ultra grand-angle avec le support du système Cadre centré et un port USB-C deux fois plus rapide (avec des débits de transfert jusqu’à 10 Gb/s).

Le premier prix est de 699 euros.

Mac Studio

Le Mac Studio est un nouveau Mac de bureau qui se veut puissant, très puissant même grâce à ses puces M1 Max et M1 Ultra. Les premiers tests sont tombés hier et tout le monde s’accorde pour dire que la rapidité est au rendez-vous, à tel point que l’ordinateur s’en sort mieux qu’un Mac Pro coûtant 10 000 euros de plus. Aussi, la machine est silencieuse.

Vous pouvez acheter un modèle chez Apple

Studio Display

Enfin, il y a le Studio Display, un écran 5K de 27 pouces. Les premiers tests sont eux aussi arrivés hier. Autant l’écran est bon, autant l’ensemble déçoit étant donné le prix. Il n’y a pas de HDR, pas de ProMotion (affichage variable jusqu’à 120 Hz), pas de Mini-LED. De plus, la qualité de la webcam est mauvaise. Mais Apple assure qu’une mise à jour logicielle corrigera le tir.

Le Mac Studio débute à 1 749 euros.