Les premiers tests du Mac Studio sont arrivés et se veulent plus que positifs. L’ordinateur, annoncé par Apple la semaine dernière, est plus puissant qu’un Mac Pro tout en étant nettement moins cher. C’est possible grâce aux puces M1 Max ou M1 Ultra selon le modèle.

Tests du Mac Studio

Au benchmark de Geekbench, le Mac Studio avec la puce M1 Ultra obtient en moyenne un score autour de 24 000 points avec tous les cœurs du processeur, contre en moyenne 20 000 pour le Mac Pro avec le processeur Intel Xeon W avec 28 cœurs. Ce modèle coûte 14 549 euros, là où le Mac Studio avec la puce M1 Ultra coûte 4 599 euros, soit presque 10 000 euros de moins.

The Verge a fait des tests de montage vidéo poussés avec le Mac Studio et le Mac Pro pour faire des comparaisons. Et effectivement, le nouveau modèle s’en sort mieux, tout est fluide, il n’y a pas de ralentissement particulier avec l’édition d’une vidéo 4K (4:2:2 10 bits) tournée avec un Sony FX3 et traitée dans Adobe Premiere Pro. « C’était rapide comme l’éclair », explique le site, notant que la lecture pouvait se faire sans saccade en étant en x4 et le fait d’appuyer sur la touche Espace lance immédiatement la lecture. Avec le Mac Pro, il peut y avoir un petit délai et il est préférable de faire l’édition en 2K pour éviter d’éventuels ralentissements.

Autre point positif : le silence. Il faut réellement approcher son oreille de l’ordinateur pour entendre une petite vibration produite par les ventilateurs. Mais la machine reste silencieuse, même avec de grosses tâches (comme l’édition de vidéo ou les jeux).

Pour Engadget, le Mac Studio est un gros Mac mini. Il se fait remarquer sur le bureau, mais il reste beaucoup plus discret qu’un Mac Pro. Pocket-lint a la même philosophie, soulignant au passage qu’il ne faut pas se tromper au moment de l’achat puisque les clients ne peuvent pas ajouter de la RAM ou du stockage après coup.

De son côté, Six Colors vante les nombreux ports disponibles : quatre ports Thunderbolt 4, deux ports USB-A, un port HDMI, un port Ethernet 10 Gb/s et une prise jack à l’arrière. Il y a aussi deux ports USB-C à l’avant pour le M1 Max ou deux ports Thunderbolt 4 pour le M1 Ultra, accompagnés par un lecteur de carte SD. « Il s’agit d’un ordinateur conçu pour être utilisé, pas pour être regardé comme une œuvre d’art », indique le site.

Vidéos de prise en main

Prix et date de sortie

Le Mac Studio sera disponible dès demain à l’achat. L’ordinateur débute à 2 299 euros. Il est possible de le précommander chez Apple et les revendeurs suivants :