Apple a annoncé le Mac Studio lors de sa keynote, il s’agit d’une nouvelle gamme d’ordinateurs chez le fabricant. On pourrait presque parler d’un Mac mini avec la puissance d’un Mac Pro. En réalité, le nouveau modèle est plus puissant qu’un Mac Pro.

Présentation du Mac Studio

Fabriqué en aluminium extrudé avec une forme carrée (9,4 cm de hauteur), le Mac Studio prend peu de place et tient sans difficulté sous la plupart des moniteurs. L’ordinateur présente également une architecture thermique innovante favorisant de bonnes performances. Le système à double ventilation unique positionné en dessous des passages de flux d’air, contribue à refroidir les puces hautes performances. Et point non négligeable : la machine est silencieuse, même avec les tâches qui requièrent des performances importantes selon les dires d’Apple.

Apple Studio Display et Mac Studio

Une puce M1 Max ou M1 Ultra

Le Mac Studio a le droit à la puce M1 Max, que l’on connait déjà avec les derniers MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Il y a également un nouveau modèle, à savoir la puce M1 Ultra qui se veut encore plus puissante. Voici quelques données d’Apple pour le modèle avec la puce M1 Max :

Des performances CPU jusqu’à 2,5x plus rapides que l’iMac 27 pouces le plus véloce avec processeur 10 cœurs.

Des performances CPU jusqu’à 2x plus rapides que le Mac Pro avec processeur Xeon 16 cœurs.

Des performances graphiques jusqu’à 3,4x plus rapides que l’iMac 27 pouces et plus de 3x plus rapides que le Mac Pro équipé de sa carte graphique la plus populaire.

Un transcodage vidéo jusqu’à 7,5x plus rapide que l’iMac 27 pouces et jusqu’à 3,7x plus rapide que le Mac Pro 16 cœurs.

Et pour le modèle avec la puce M1 Ultra :

Des performances CPU jusqu’à 3,8x plus rapides que l’iMac 27 pouces le plus véloce avec processeur 10 cœurs.

Des performances CPU jusqu’à 90 % plus rapides que le Mac Pro avec processeur Xeon 16 cœurs.

Des performances CPU jusqu’à 60 % plus rapides que le Mac Pro 28 cœurs.

Des performances graphiques jusqu’à 4,5x plus rapides que l’iMac 27 pouces et jusqu’à 80 % plus rapides que la carte graphique Mac la plus rapide actuellement disponible.

Un transcodage vidéo jusqu’à 12x plus rapide que l’iMac 27 pouces et jusqu’à 5,6x plus rapide que le Mac Pro 28 cœurs.

D’autre part, l’ordinateur peut avoir jusqu’à 64 Go de RAM avec le modèle M1 Max et jusqu’à 128 Go avec le modèle M1 Ultra. De plus, le stockage du Mac Studio offre des performances pouvant atteindre 7,4 Go/s et jusqu’à 8 To de stockage.

Plein de ports à l’arrière… et à l’avant

Le design compact du Mac Studio place un vaste éventail d’options de connectivité à portée de main. À l’arrière, le Mac Studio comprend quatre ports Thunderbolt 4 pour brancher les écrans et les appareils hautes performances, un port Ethernet 10 Gb/s, deux ports USB-A, un port HDMI et une prise jack pour brancher un casque haute impédance ou des enceintes amplifiées externes. Il y a aussi le support du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0.

Autre point intéressant : des ports à l’avant. Il s’agit de deux ports USB-C compatibles USB 3 à 10 Gb/s sur M1 Max, et compatibles Thunderbolt 4 à 40 Gb/s sur M1 Ultra. L’avant du Mac Studio comprend par ailleurs un lecteur de carte SD pour faciliter l’importation de photos et de vidéos. Enfin, le Mac Studio prend en charge une multitude de moniteurs : jusqu’à quatre écrans Pro Display XDR et un téléviseur 4K, pour un total de près de 90 millions de pixels.

Prix et date de sortie

Le Mac Studio est disponible dès aujourd’hui en précommande sur l’Apple Store en ligne. La disponibilité se fera le 18 mars. Le modèle de base avec la puce M1 Max, 32 Go de RAM et 512 Go de stockage coûte 2 299 euros. Pour le modèle de base avec la puce M1 Ultra, 64 Go de RAM et 1 To de stockage, le prix est 4 599 euros. En prenant la plus grosse configuration (M1 Ultra, GPU 64 cœurs, 128 Go de RAM, 8 To de stockage), on grimpe à 9 199 euros.