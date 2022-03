L’iPad Air gagne un gros boost de puissance avec sa 5ème cuvée. La tablette Apple offrant sans doute le meilleur rapport qualité prix troque en effet le processeur Ax contre le M1, ce qui lui permet d’augmenter ses perfs CPU de 60% par rapport à la génération antérieure et de doubler les perfs graphiques ! La tablette est aussi compatible avec le réseau 5G (selon le modèle) ainsi qu’avec le stylet Pencil 2. Le port USB-C est lui aussi 2 fois plus rapide (plus rapide, c’est un peu le mantra d’Apple pour sa keynote).

Le capteur photo arrière passe au 12 megapixels tandis que le capteur avant peut « suivre » l’utilisateur lors d’un chat vidéo (Center Stage), une fonction déjà disponible avec les iPad Pro. A noter qu’iMovie sera bientôt mis à jour pour prendre en charge le gain de puissance de ce modèle (+ de nouvelles fonctions). Enfin, 5 coloris sont proposés, gris sidéral, lumière stellaire, rose, violet et bleu.

L’iPad Air 5 débute à 599 dollars (64 et 256 Go de stockage). Les précommandes démarrent ce vendredi et la disponibilité est fixée au 18 mars