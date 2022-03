L’iPhone SE nouveau est arrivé ! Et le plupart des fuites sont confirmées : le design ne bouge pas d’un iota, et l’on retrouve un écran 4,7 pouces avec tout de même cette fois le même verre renforcé que sur les iPhone 13, le Touch ID et les bordures bien visibles. En revanche, le mobile a droit à un puissant processeur A15 (compatible 5G donc), un capteur photo 12 mégapixels avec le support de Deep Fusion, du Smart HDR et des styles photographiques, la certif IP67 (résistance à l’eau), et de nouveaux coloris un peu plus assombris qui ressemblent tout de même beaucoup aux anciens (minuit, lumière stellaire et rouge).

Comme toujours, et c’est important par les temps qui courent, Apple a fait un effort particulier sur l’empreinte carbone de ce modèle (voir ci dessous). Le SE serait ainsi 100% recyclable.

L’iPhone SE débute à 429 dollars et les précommandes sont ouvertes dès ce vendredi. Le SE sera disponible à la vente le 18 mars.