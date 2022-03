Après les tests du Mac Studio, voici ceux du Studio Display, à savoir le nouvel écran 5K de 27 pouces d’Apple. Autant les critiques ont été positives pour le Mac Studio, autant celles pour le moniteur sont plus mitigées.

Tests de l’Apple Studio Display

Pour Gizmodo, Apple a fait un bon travail au niveau du calibrage de son écran. La balance des blancs et les couleurs semblent précises dès le départ, nul besoin de toucher les réglages. Tous les détails des photos et vidéos ressortent bien, et les angles de vue sont très bons.

Mais tout n’est pas parfait. The Verge, par exemple, critique l’absence du support du HDR et de ProMotion, celui-ci permettant d’avoir un taux de rafraichissement variable jusqu’à 120 Hz. Le site estime qu’Apple aurait pu mettre au moins l’un des deux étant donné le prix (à partir de 1 749 euros). Actuellement, il faut se contenter d’un affichage SDR et d’un rafraîchissement de 60 Hz. D’autres sites ont également critiqué ces deux points, tout particulièrement l’absence du HDR

Pour Six Colors, il existe d’autres moniteurs qui sont moins chers et/ou plus grands, mais le Studio Display est un choix idéal pour les utilisateurs de Mac.

Un autre point concerne les haut-parleurs et les micros intégrés. Les avis sont globalement positifs pour ces deux éléments. Malgré tout, TechRadar est un peu déçu de l’audio spatial, jugeant que ce n’est pas impressionnant.

Le gros point noir de cet écran concernant la webcam intégrée de 12 mégapixels. C’est simple : la qualité est mauvaise. « La webcam du Studio Display fonctionne si mal qu’elle est pratiquement inutilisable », dit The Verge. TechCrunch est du même avis, notamment que l’image est étonnant moins bonne que celle des Mac ayant une puce M1. « La balance des blancs est déséquilibrée et l’image est plus bruyante », dit le site. De son côté, le Wall Street Journal a fait pris des photos avec la webcam et d’autre produits pour faire une comparaison, et le Mac Studio s’en sort le moins bien. Mais Apple a promis qu’une amélioration aura lieu avec une mise à jour.

Vidéo de prise en main

Prix et date de sortie

Le Mac Studio sera disponible dès demain à l’achat à partir de 1 749 euros. On peut l’acheter chez Apple ou les revendeurs suivants :