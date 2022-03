En plus du Mac Studio, Apple a présenté un nouvel écran : le Studio Display. Il fonctionne avec tous les Mac et devrait surtout intéresser les personnes avec un Mac mini ou un Mac Studio.

Présentation du Studio Display

Le Studio Display inaugure un design tout-écran aux bords fins dans un élégant boîtier en aluminium qui abrite une série de fonctionnalités avancées. Son support intégré permet d’incliner l’écran jusqu’à 30 degrés. Afin de répondre aux exigences d’une multitude d’environnements professionnels, le Studio Display est également disponible en option avec un support à inclinaison et hauteur réglables muni d’un contrepoids qui permet d’ajuster l’écran sans le moindre effort. Un kit de montage VESA également proposé en option permet d’utiliser l’écran en mode portrait ou paysage.

Dans le détail, le Studio Display offre un écran 5K de 27 pouces avec plus de 14,7 millions de pixels. Il propose une luminosité de 600 nits, une gamme de couleurs P3 et une prise en charge de plus d’un milliard de couleurs. Le système True Tone ajuste automatiquement la température des couleurs de l’écran pour s’adapter à l’environnement, offrant une expérience visuelle plus naturelle.

Doté du « meilleur revêtement anti-reflet du marché » selon Apple, l’écran offre une faible réflectance pour plus de confort visuel et de lisibilité. Et pour s’adapter aux environnements de travail où la lumière est intense, y compris au soleil, l’écran peut se parer d’un verre nano‑texturé en option. Ce verre disperse la lumière pour minimiser les reflets tout en offrant une excellente qualité d’image.

A13 et plusieurs ports

Intégrant une puce A13 Bionic, le Studio Display offre des expériences de grande qualité selon Apple grâce à sa caméra et à son système audio de pointe. Idéal pour organiser des visioconférences, le Studio Display intègre une caméra ultra grand-angle 12 mégapixels avec le système Cadre centré, une fonctionnalité qui maintient le visage des personnes dans le cadre lorsqu’elles se déplacent, pour des appels vidéo encore plus dynamiques.

Citons également un trio de micros de qualité studio avec un bruit de fond particulièrement faible pour profiter d’appels et d’enregistrements vocaux parfaitement limpides. Le moniteur intègre par ailleurs six haut-parleurs et propose le support de l’audio spatial.

À l’arrière, on retrouve trois ports USB-C qui offrent une vitesse de transfert pouvant atteindre 10 Gb/s, pour brancher directement des périphériques à haut débit, de stockage et réseau au moniteur. Un port Thunderbolt permet de connecter le Studio Display et tous les périphériques à un Mac à l’aide d’un seul câble. Ce câble fournit en outre 96 W d’alimentation à un portable Mac, et permet même la recharge rapide d’un MacBook Pro de 14 pouces. Enfin, il est possible de brancher jusqu’à trois Studio Display à un même MacBook Pro pour créer un studio de montage ou d’animation puissant.

Prix et date de sortie

Le Studio Display est proposé aujourd’hui à la précommande sur l’Apple Store en ligne. La disponibilité se fera le 18 mars. Le prix est de 1 749 euros pour le modèle de base et 1 999 euros pour le modèle avec verre nano-texturé. À noter que le modèle avec support à inclinaison réglage est au prix de 1 749 euros, celui avec inclinaison et hauteur variables est à 2 209 euros, et le modèle avec le kit de montage VESA est à 1 749 euros.