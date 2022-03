On a bien failli passer l’info à l’as (mais nous veillons !) : les iPhone 13 et iPhone 13 Pro gagnent deux nouveaux coloris, soit le vert pour l’iPhone 13 (basique comme l’aurait rappé Orelsan), et le vert alpin (plus sombre à priori) pour l’iPhone 13 Pro. Rien d’autre ne change hormis ces coloris, ce qui signifie que tous les modèles d’iPhone 13/13 Pro, dans toutes leurs configurations initiales (stockage), sont désormais proposés avec ces nouveaux coloris vert. Certes, ce n’est pas l’information la plus importante de la soirée, mais après tout, il y en a peut-être que le vert excite beaucoup (hum…). Les iPhone 13/13 Pro en coloris vert/vert alpin seront proposés en précommandes dès vendredi prochain (11 mrs), avant une disponibilité fixée au 18 mars.



Comme d’habitude, Apple s’est fendu s’un superbe trailer… pour les deux nouveaux coloris de ses iPhone 13 et Pro. On ne se refait pas…