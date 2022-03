Apple a annoncé l’iPhone SE 3 lors de sa keynote et celui-ci embarque 4 Go de RAM. Le fabricant ne dévoile jamais publiquement la quantité de mémoire vive de ses téléphones, mais il existe des moyens pour la connaître.

4 Go de RAM pour le nouvel iPhone SE

En fouillant dans la release candidate de Xcode 13.3, qu’Apple propose depuis hier soir, le développeur Moritz Sternemann et MacRumors ont découvert des éléments propres à l’iPhone SE 3, confirmant que le smartphone dispose de 4 Go de RAM. En comparaison, le modèle précédent (qui a vu le jour en 2020) dispose de 3 Go de RAM.

Techniquement parlant, le nouvel iPhone SE est au même niveau que l’iPhone 13 : puce A15 et 4 Go de RAM. Il faudra toutefois voir si la cadence du processeur n’est pas légèrement revue à la baisse comme c’est le cas sur l’iPad mini 6. Il faudra attendre les premiers benchmarks pour avoir cette information.

Le fait d’avoir plus de RAM va permettre d’avoir davantage d’applications actives dans le multitâche. Le simple fait de les rouvrir sera l’occasion de revenir à l’endroit laissé la dernière fois et non de complètement recharger l’application. Aussi, Safari pourra stocker davantage d’onglets, là encore sans forcément la nécessité de les recharger. Pour ce qui est des autres applications, il y aura un gain pour certaines tâches.

L’iPhone SE 3 sera disponible en précommande dès le 11 mars à partir de 529 euros. Il sera proposé à l’achat à compter du 18 mars.