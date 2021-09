Les iPhone 13 et l’iPad mini 6 ont la puce A15, mais ce n’est pas exactement la même entre les deux produits. Le modèle de l’iPad mini 6 a une cadence de 2,9 GHz, contre 3,2 GHz pour l’iPhone 13.

Les benchmarks sur Geekbench permettent de comparer l’A15 de l’iPad mini 6 et la puce des iPhone 13. Au test avec un cœur du processeur, l’iPad obtient en moyenne le score de 1 595. C’est 4 540 avec tous les cœurs. En comparaison, l’iPhone 13 obtient en moyenne 1 730 et 4 660. La tablette est donc en retrait de l’ordre 8% avec un cœur et de l’ordre de 3% avec tous les cœurs.

Il y a fort à parier que les utilisateurs ne verront pas de différences notables à l’usage s’ils comparent les performances d’un iPhone 13 et celles de l’iPad mini 6. Malgré tout, il est étonnant de voir qu’Apple a décidé de faire des ajustements au niveau de la fréquence. Cette différence permet tout de même à la nouvelle tablette d’afficher de beaux gains de performances par rapport au modèle précédent. Il y a un gain de 40% avec un cœur et de 70% avec tous les cœurs par rapport à l’iPad mini 5.

