La sortie des nouveaux iPad serait imminente, avec leur présentation qui se ferait dans quelques jours. Il se murmure que l’annonce pourrait avoir lieu le 17 octobre, à savoir ce mardi.

Selon Supercharged, Apple a invité certains médias pour faire une démonstration des nouveaux iPad. Ce type de rendez-vous a déjà eu lieu dans le passé. Apple se charge de faire une présentation en privé puis impose un embargo aux médias. Cela signifie qu’ils doivent attendre une certaine date et une certaine heure pour publier leurs articles concernant le ou les produits annoncés. C’est aussi le cas quand il s’agit de publier les tests.

Concernant le grand public, il faut s’attendre à une annonce par la voie d’un communiqué de presse. Aucune keynote n’est prévue pour une raison toute simple : il sera question d’une mise à niveau mineure.

L’annonce imminente d’Apple concernerait trois modèles : l’iPad 11, l’iPad mini 7 et l’iPad Air 6. Il faut s’attendre à ce qu’Apple propose un processeur plus puissant et éventuellement du mieux pour la partie photo. Ainsi, l’iPad Air 6 devrait passer à la puce M2 (contre M1 sur le modèle actuel). Pour l’iPad mini 7, ce serait la puce A16 (contre A15 sur le modèle existant). Une récente rumeur a également suggéré qu’Apple va corriger le bug du « jelly scrolling », à savoir des tremblements au niveau du défilement sur l’écran. Quant à la iPad de 11 génération, on devrait retrouver la puce A15 (contre A14 aujourd’hui).