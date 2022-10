L’iPad de 10e génération sera disponible à l’achat le 26 octobre et les tests sont déjà disponibles. Les avis sont globalement positifs, sachant qu’Apple a proposé plusieurs changements, dont un écran plus grand, la puce A14, le port USB-C et le retrait du bouton Home. Mais le prix dérange.

Tests de l’iPad 10 (2022)

The Verge estime que l’iPad 10 est une excellente tablette dans l’ensemble. Il salue l’écran plus grand et la charge via le port USB-C. Mais le site trouve qu’il est difficile de justifier le prix dans la gamme (dès 589€) :

C’est très proche d’un clone des deux derniers iPad Air. Mais contrairement aux écrans de l’iPad Air ou Pro, il ne s’agit pas d’un écran laminé, et son revêtement antireflet est inférieur à celui de ces modèles. Il en résulte un écran qui n’est tout simplement pas aussi agréable à regarder, avec davantage de reflets, un écart notable entre le verre et l’écran LCD, et des variations de luminosité lorsque vous le regardez hors axe. Ces problèmes sont beaucoup plus pardonnables à 329$, mais il est beaucoup plus difficile d’excuser cet écran à 449$.

Pour Wired, l’iPad 10 est très bon dans l’ensemble. Malgré tout, le site recommande de ne pas l’acheter parce que le prix est trop élevé par rapport à la génération précédente. Il conseille éventuellement de se tourner vers la 9e génération ou éventuellement acheter l’ancien iPad Air que l’on peut trouver en promotion chez des revendeurs comme Amazon.

De son côté, Stuff estime que les changements pour la tablette étaient plus que nécessaires et ils sont globalement les bienvenus. Mais là encore, le site critique le prix élevé.

Pour sa part, Pocket Lint critique le fait que le support de l’Apple Pencil de deuxième génération ne soit pas au rendez-vous. Le site évoque aussi le fait que l’on retrouve seulement 64 Go de stockage sur le modèle de base, et critique l’écran qui n’est pas laminé. Mais à l’arrivée, il recommande l’achat.

Tech Radar a une vision similaire, mais lui aussi recommande l’achat de la tablette, tout comme Slashgear.

Et pour ce qui est des performances, Tom’s Guide a fait un test Geekbench montrant que la puce A14 de l’iPad 10 est 30% plus rapide que l’A13 de l’iPad 9.

Vidéos de prise en main

Date de sortie et prix

L’iPad 10 sera disponible à l’achat dès le 26 octobre à partir de 589€. On le retrouve chez Apple, ainsi que des revendeurs comme Amazon et la Fnac.