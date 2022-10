Apple présente aujourd’hui l’iPad 10 (2022), à savoir la nouvelle génération de sa tablette d’entrée de gamme. Il s’agit notable par rapport à la gamme précédente puisqu’il y a des différences à l’extérieur et à l’intérieur.

Présentation de l’iPad 10 (2022)

À l’extérieur, l’iPad 10 change de design avec des bordures plates et le retrait du bouton Home. Cela peut rappeler l’iPad Air. Aussi, la tablette dispose désormais d’un écran de 10,9 pouces, là où la précédente génération en avait un de 10,2 pouces. La définition est de 2 360 x 1 640 pixels. Pour sa part, Touch ID reste d’actualité, mais se veut maintenant présent sur le bouton d’allumage sur la tranche supérieure.

Sous le capot, l’iPad embarque la puce A14, la même que l’on retrouve dans les iPhone 12, ainsi dans que dans l’iPad Air 4 (2020). Cela offre une augmentation de 20% des performances au niveau du processeur et une amélioration de 10% des graphismes par rapport à la génération précédente. Le nouvel iPad est ainsi « jusqu’à 5 fois plus rapide que la tablette Android la plus vendue » selon les affirmations d’Apple. Le constructeur ne dévoile pas le modèle, il se contente de dire que la tablette sous Android dispose du processeur MediaTek MT8768N.

En outre, pour la première fois sur un iPad, la caméra frontale est désormais située sur la bordure en mode paysage. Que les utilisateurs soient en train de passer un appel FaceTime ou d’enregistrer une vidéo, ils regarderont toujours droit vers la caméra. La caméra frontale ultra grand-angle de 12 mégapixels a un champ de vision de 122 degrés et prend en charge le système Cadre centré, qui effectue automatiquement des panoramiques et des zooms pour garder les utilisateurs en vue lorsqu’ils se déplacent. Aussi, il est possible de filmer en 4K et d’avoir des ralentis à 240 images par seconde. Notons au passage la présence de deux micros.

La tablette supporte le Wi-Fi 6 et la 5G. Et autre élément notable : la présence d’un port USB-C à la place du Lightning.

Prix et date de sortie

L’iPad 10 (2022) est disponible en commande aujourd’hui sur le site d’Apple et sera livré à partir du 26 octobre. On retrouve les coloris bleu, rose, argent et jaune, ainsi que 64 et 256 Go de stockage. Le modèle Wi-Fi débute à 589€ et le modèle Wi-Fi + 5G débute à 789€.