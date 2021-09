Les iPhone 13, iPad mini 6 et iPad 9 sont disponibles à l’achat

C’est le jour J pour les iPhone 13, iPad mini 6 et iPad 9 qui sont désormais disponibles à l’achat. Ceux qui ont passé une précommande recevront leur exemplaire aujourd’hui. Pour les autres, il est possible de faire un achat en boutique ou en ligne.

Disponibilité des quatre iPhone 13

Les iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max ont été annoncés le 14 septembre dernier. Ils sont une révision de l’iPhone 12, sans révolution particulière. Citons au moins la meilleure autonomie, l’encoche 20% plus petite et l’écran ProMotion avec un affichage de 120 Hz sur les modèles Pro.

L’iPad mini 6 est également disponible

Il y a ensuite l’iPad mini 6. Pour le coup, ce modèle évolue réellement par rapport à son prédécesseur. On pourrait presque parler d’un iPad Air mini au vu de son design. Il embarque la puce A15, comme les iPhone 13, ce qui lui permet d’être très performant.

L’iPad 9 les rejoint

Enfin, il y a l’iPad 9. Petite révision par rapport au modèle précédent avec un meilleur processeur (A13 Bionic) et un bien meilleur capteur frontal pour les photos et vidéos.