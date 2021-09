Sans grande surprise, le nouvel iPhone a droit à son heure de gloire. Plat de résistance de cette keynote, le smartphone d’Apple se présente sous deux nouveaux modèles, respectivement l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini. Le design global ne dépaysera pas les aficionados : toujours minimaliste avec cinq nouvelles couleurs, il reste fidèle au style d’Apple. Notons cependant que le système caméra à l’arrière place désormais les deux appareils photo en diagonale. En ce qui concerne l’écran OLED, toujours protégé par le Ceramic Shield, l’affichage Super Retina XDR Display promet des photos 28% plus lumineuses, colorées, et détaillées, avec un HDR poussant jusqu’à 1200 nits.

Nouveau modèle, nouvelle puce oblige avec la A15 Bionic. Un nouveau CPU à six coeurs permet des opérations jusqu’à 50% plus rapides que la concurrence. Le GPU à 4 coeurs, quant à lui, promet des traitements graphiques 30% plus rapides. Un nouveau neural engine à 16 coeurs booste considérablement le machine-learning, avec jusqu’à 1580 milliards d’opérations à la seconde. Les nouvelles caméras et nouveaux capteurs combinés à cette nouvelle puce permettent une feature assez folle, le Cinematic Mode. Ce dernier effectue des mises au point en temps réel, permettant de jouer avec la profondeur de champ en direct.

En ce qui concerne le support 5G, la collaboration avec différents opérateurs partout dans le monde devrait doubler la prise en charge d’ici la fin de l’année, avec une soixantaine de pays et régions couverts. Enfin, le travail sur la durée de charge pousse toujours plus loin l’autonomie. L’iPhone 13 Mini devrait durer 1.5 fois plus longtemps que le précédent modèle, tandis que l’iPhone 13 propose 2.5 fois la durée de vie par rapport au 12. Côté accessoires, toute une nouvelle gamme compatible MagSafe fait son apparition. On trouve ainsi des nouvelles coques, stations de charge ou porte-cartes en cuir.

Côté prix, pas de surprise non plus. L’iPhone 13 est vendu à partir de 799$, et vous pourrez vous procurer la version Mini à partir de 699$. Notons d’ailleurs que les modèles de base ne sont plus à 64Go. Ils sont plutôt à 128Go, avec l’arrivée d’un nouveau modèle proposant 512Go.