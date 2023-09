Apple entre directement dans le vif du sujet en présentant la prochaine mouture de sa montre connectée : Apple Watch Series 9. Quelles sont donc les nouveautés en ce qui concerne cette nouvelle entrée dans la gamme smartwatch de la firme à la pomme ?

Apple Silicon est au centre du projet, avec une intégration forte du hardware directement dans le software. 60% de transistors supplémentaires par rapport au modèle précédent, et un chip graphique 30% plus rapide, soit de nouvelles promesses d’animations et effets toujours plus fluides. Avec 4 nouveaux neural engines, l’expérience globale est présentée comme deux fois plus rapides. Quant à la, batterie elle durera « toute la journée », soit 18 heures.

L’entreprise présente aussi une version améliorée de Siri, à la fois plus rapide et plus sécurisée. Cette nouvelle version permet par exemple à Siri + Health d’être plus réactif. Par exemple, en traitant les questions les plus fréquentes liées à la santé directement on-device. Disponible en anglais et mandarin d’ici la fin de l’année, avec bien d’autres langues à venir.

Enfin, d’autres fonctionnalités améliorant le confort d’utilisation sont de la partie. NameDrop permet par exemple de partager ses informations de contact avec d’autres utilisateurs Apple Watch en rapprochant simplement les appareils. L’app dédiée à trouver son iPhone est également beaucoup plus précise, avec retour haptique au fur et à mesure qu’on s’en rapproche. De même, l’intégration du HomePod est revue, puisqu’il suggère désormais directement des médias sur l’écran de la montre. Evoquant l’écran, ce dernier peut désormais monter jusqu’à 2000 nits en luminosité, et surtout descendre jusqu’à 1 nit.

Un nouveau geste vient aussi s’ajouter à la liste : le double tap. En tapotant deux fois le pouce et l’index de la main sur laquelle se trouve l’Apple Watch, l’utilisateur interagit directement avec le bouton principal, avec un effet contextuel. Décrocher ou raccrocher, snooze le réveil, faire défiler les widgets, lancer ou mettre en pause un média…

L’Apple Watch Series 9 sera disponible le 22 septembre, à partir de 399$, en aluminium pink, starlight, midnight, product red. Les versions stainless steel seront également disponibles en or, argent et graphite.