On commence fort avec la gamme iPad, qui a continué de convaincre bien des utilisateurs l’année passée. Avec deux nouvelles entrées, Apple cherche à ratisser large, et débute sa présentation avec le nouvel iPad boosté à l’A13 Bionic. Présentée comme 20% plus rapide que la puce des précédentes tablettes, elle serait également trois fois plus rapide qu’un chromebook et 6 fois plus rapide qu’une tablette Android.

Ces performances ne sont pas gâchées et profitent notamment au neural engine, permettant ainsi un machine learning toujours plus efficace. C’est l’occasion de mettre à jour la caméra qui bénéficie de ces améliorations : La caméra arrière est toujours plus efficace, et propose désormais Center Stage, fonctionnalité directement tirée de l’iPad Pro. Elle permet de détecter automatiquement les personnes dans le cadre, et d’ajuster ce dernier en conséquence (et en temps réel). Cette nouvelle feature fonctionne sur Facetime, mais aussi sur d’autres applications tierces. Les accessoires sont toujours de la partie, par exemple avec des claviers 3rd party comme ceux de Logitech. L’Apple Pencil 1ère génération est également compatible. Enfin, ce nouveau modèle arrive avec iPad OS 15, revu pour l’occasion. Il est désormais possible de mettre des widgets en partant des applications, et l’on nous promet également un multitaches plus efficace que jamais.

La gamme de l’iPad Mini a aussi droit à son nouveau venu : Plus fin et léger que jamais et avec quatre nouveaux coloris, son écran est plus grand (on nous annonce 8.3 pouces) sans que la taille de la tablette n’ait changé. Le Liquid Retina Display permet un affichage particulièrement lumineux, antireflets, et aux couleurs fines. Niveau performances, l’appareil n’a pas à rougir : Un CPU 40% plus rapide et un GPU 80% plus efficace que les précédents modèles garantissent que le neural engine et le machine learning seront également présents. Niveau connectivité, on passe sur un port USB-C, comme sur iPad Air, avec un transfert de données jusqu’à 10 fois plus rapide que les précédentes tablettes. Cela signifie aussi que davantage d’accessoires seront compatibles. Notons d’ailleurs que l’Apple Pencil 2ème génération sera supporté.

Côté caméra, on retrouve la nouvelle 12mp qui permet le Center Stage, accompagnée d’un flash True Tone qui ajuste les couleurs et la luminosité par rapport à l’environnement, mais aussi le Smart HDR. Ce dernier permet des photos plus vivantes en faisant ressortir les détails des images. Enfin, côté son, de nouveaux haut-parleurs proposent le Stéréo et le Landscape. Quatre nouveaux Smart Folio font leur apparition, apportant de nouvelles couleurs à la protection de votre tablette.

Les deux appareils seront disponibles dès la semaine prochaine. L’iPad est proposé à partir de 329$ en 64Go, tandis que son équivalent Mini se vend à partir de 499$, avec les options Wi-fi et Wi-fi + cellulaire.