Après les tests pour les iPhone 13 et 13 Pro hier, puis les tests pour l’iPad mini 6, voici ceux pour l’iPad 9 de 2021. Il s’agit de la nouvelle tablette d’entrée de gamme d’Apple et les critiques sont bonnes.

Tests de l’iPad 9 (2021)

Gizmodo applaudit l’amélioration notable du capteur photo frontal de l’iPad 9. Apple est passé d’un capteur de 1,2 mégapixel à un capteur de 12 mégapixels. Le gain de qualité est présenté comme « énorme » aussi bien pour les photos que pour les appels vidéo.

Dans son test, CNET estime que l’iPad 9 dispose de performances plus que suffisantes grâce à la puce A13. Pour rappel, c’est la même que l’on retrouve dans les iPhone 11. « C’est bien pour le multitâche, les jeux et la vidéo, et ça ne semble pas connaître de lag », indique le site.

CNN rejoint cet avis concernant les performances. Le média note que ce n’est pas le jour et la nuit par rapport au modèle précédent, mais le gain est toujours appréciable.

Pour sa part, Ars Technica vante le fait qu’Apple a doublé l’espace de stockage et invite d’ailleurs à choisir le modèle de 128 Go, plutôt que celui de base qui dispose de 64 Go. Il est toutefois certain que le modèle de 64 Go sera amplement suffisant selon les usages.

Du côté du test de FastCompany pour l’iPad 9, on note que la tablette n’a pas beaucoup évolué, mais elle reste un produit important pour la gamme d’Apple.

Pour ce qui est de l’autonomie, Gizmodo dit que la tablette a tenu plus longtemps que l’iPad Air et l’iPad Pro de 12,9 pouces lors d’un test de lecture vidéo. CNN évoque 25 minutes supplémentaires par rapport à l’iPad 8.

Vidéos de présentation

Où acheter l’iPad 9 (2021) ?

L’iPad 9 sera disponible à l’achat le 24 septembre, chez Apple et les revendeurs. Il est déjà possible de le précommande :