Les premiers tests des iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max sont arrivés. Apple a fourni des exemplaires à la presse avant la mise en vente le 24 septembre. Voici donc les premiers avis.

Tests des iPhone 13 et iPhone 13 mini

Pour The Verge, l’iPhone 13 est vraiment le modèle qui sort du lot. Le site dit que le téléphone a tenu de 7 heures du matin jusqu’à minuit. Cette longue journée a impliqué l’usage de l’appareil photo, regarder des vidéos, lire des e-mails, travailler et jouer. « C’était un travail intense pour les cinq heures avec l’écran allumé, c’est donc impressionnant », note le site. Lors d’une autre journée plus calme, l’iPhone a tenu jusqu’au lendemain matin. Par contre, il fallait le recharger le jour même à 19 heures ou 20 heures lors d’une journée intensive de tests pour tourner des vidéos en 4K.

De son côté, CNET évoque le mode cinématique dans son test de l’iPhone 13. Bien que sympathique, il n’est pas parfait. Le site note qu’il est impossible de l’utiliser dans une zone sombre (il faut activer le flash). En outre, l’édition d’une vidéo avec ce mode est assez simple et les commandes pour les images où vous changez la mise au point sont petites. Vous pouvez appuyer longuement sur la timeline pour l’agrandir, mais elle se rétrécit dès que vous retirez votre doigt, ce qui rend impossible de garder une vue agrandie de ces minuscules images de mise au point.

Engadget parle aussi du mode cinématique. Le système d’Apple gère bien la détection des visages (humains et chiens), mais les sujets étaient parfois flous quand ils s’approchaient ou s’éloignaient. Même un contrôle manuel n’a rien amélioré.

CNN parle pour sa part des styles photographiques dans son test de l’iPhone 13. C’est similaire aux filtres que l’on retrouve sur certaines applications, mais de manière mieux travaillée. Le résultat est en tout cas concluant.

Enfin, Engadget touche deux mois concernant l’autonomie de l’iPhone 13 mini. Le site note qu’il fait mieux que l’iPhone 12 mini et il a tenu 13 heures et 19 minutes lors du test consistant à jouer des vidéos non-stop. C’est malheureusement moins que la moyenne des autres smartphones. « C’est regrettable », indique le site.

Voici quelques photos prises avec l’iPhone 13 :

Tests des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max

Les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max ont un écran ProMotion (affichage jusqu’à 120 Hz), et The Verge note que la qualité est au rendez-vous. Le défilement et les animations sont plus fluides et cela se ressent à l’usage. « Lorsque je fais défiler l’écran de l’iPhone 13 Pro, le texte reste lisible au lieu de devenir flou. Les choses qui se déplacent sur l’écran sont plus fluides. J’ai davantage l’impression d’une interaction directe avec mon doigt, car l’iPhone peut littéralement modifier son taux de rafraîchissement en fonction de mes mouvements », explique le site.

Pour ce qui est de l’autonomie, l’iPhone 13 Pro avait encore 20% à 23 heures après une journée complète. Cela impliquait quatre heures d’usage avec l’écran allumé. Au cours d’une journée d’utilisation moins intense, le site a pu profiter de sept heures avec l’écran allumé avant que l’alerte de batterie faible ne se déclenche.

Dans son test des iPhone 13 Pro, CNET parle de la photographie macro. C’est très bon, bien que ce ne soit pas au niveau d’un appareil photo hybride avec un objectif dédié. Mais c’est assez logique à l’arrivée. À noter qu’en cas de faible éclairage, l’iPhone passe encore à l’appareil photo grand-angle pour prendre une photo macro. Aussi, il n’est (pour l’instant) pas possible de désactiver la fonction macro.

Input critique la nouvelle fonction de commutation automatique de l’appareil photo pour la macrophotographie. Mais dans une déclaration, Apple dit : « Un nouveau paramètre sera ajouté dans une mise à jour logicielle cet automne pour désactiver le changement automatique d’appareil photo lors de la prise de vue à courte distance pour la macrophotographie et la vidéo ».

Concluons sur la puce A15 et les performances. Comme nous l’avions vu il y a quelques jours avec les benchmarks, le gain de performances est entre 10 et 18% par rapport à la puce A14 des iPhone 12.

Vidéo de déballage et prise en main des iPhone 13

