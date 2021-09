Les premiers benchmarks pour l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro ont fait leur apparition sur Geekbench. C’est l’occasion de voir le gain de performance par rapport aux iPhone 12 et iPhone 12 Pro.

Les benchmarks des iPhone 13 et iPhone 13 Pro, qui embarquent tous les deux la puce A15, montrent qu’il y a du progrès. Pour la partie processeur (CPU), le score obtenu avec un cœur est de 1 725 en moyenne et autour de 4 600 avec tous les cœurs. Cela représente un gain de 10% pour ce qui est du score avec un cœur et de 18% avec tous les cœurs, en comparaison avec les iPhone 12 et leur puce A14.

Il y a également des informations concernant la partie graphique (GPU). Pour le coup, il faut séparer l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro. En effet, le premier a un GPU avec 4 cœurs, là où le second a un GPU avec 5 cœurs.

L’iPhone 13 obtient un score de 10 608 au test Metal. Pour l’iPhone 13 Pro, c’est 14 216. En comparaison, les iPhone 12 obtiennent 9 123. Le gain est donc de 16% pour l’iPhone 13. C’est 56% pour l’iPhone 13 Pro. Celui-ci prend donc une belle avance et son cœur supplémentaire au niveau du GPU lui fait du bien. C’est tout de même une hausse de 34% par rapport à l’iPhone 13 standard.

Il est bon de noter que les benchmarks des iPhone 13 et iPhone 13 Pro montrent ici les valeurs brutes. L’A15, que l’on retrouve aussi dans l’iPad mini 6, se veut en tout cas une puce puissante et continue de prendre de l’avance. Chez Android, le Snapdragon 888 obtient les scores de 969 avec un cœur et 3 044 avec tous les cœurs.