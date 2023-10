La rumeur était donc vraie : il y a bien un nouvel iPad aujourd’hui… mais ce n’est pas exactement ce à quoi tout le monde s’attendait. Apple annonce le lancement en Chine de l’iPad 10 avec le support de l’eSIM.

Le support de l’eSIM est déjà une réalité pour l’iPad 10, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans les autres pays. Mais la tablette vendue en Chine avait jusqu’à présent le support de la carte SIM physique et rien d’autre. Cela évolue aujourd’hui avec le lancement d’un « nouveau » modèle qui a pour numéro A3162. C’est notable en soi car les iPhone et iPad vendus en Chine ne supportaient pas l’eSIM jusqu’à présent.

Le support de l’eSIM pour le « nouvel » iPad 10 vendu est en Chine est l’unique nouveauté par rapport au modèle original. On retrouve toujours un design revu par rapport à la génération précédente, ainsi qu’un écran de 10,9 pouces et le retrait du bouton Home. La tablette embarque également la puce A14, un capteur photo de 12 mégapixels et un port USB-C.

Apple annonce que ce modèle sera disponible à la précommande en Chine dès le 19 octobre, avec une commercialisation le 25.

Le seul opérateur chinois à être officiellement supporté pour l’eSIM avec l’iPad est China Unicom, comme l’indique le site d’Apple. À noter aussi que tous les iPad achetés en dehors de la Chine ne sont pas en mesure d’utiliser l’eSIM dans le pays asiatique.