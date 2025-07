Apple TV+ a mis en ligne le teaser pour la saison 3 de sa série de science-fiction Invasion. Le service de streaming en a également profité pour dévoiler la date de sortie.

Des détails pour la saison 3 d’Invasion

La série Invasion suit une invasion extraterrestre à travers différents points de vue dans le monde. Dans la troisième saison, ces perspectives s’entrechoquent pour la première fois, alors que les personnages principaux sont amenés à travailler en équipe dans le cadre d’une mission cruciale visant à infiltrer le vaisseau mère extraterrestre. Les extraterrestres ultimes ont enfin émergé et étendent rapidement leurs vrilles mortelles sur la planète. Il faudra que tous les héros travaillent ensemble, en utilisant leur expérience et leur expertise, pour sauver l’espèce. De nouvelles relations se nouent, d’anciennes sont remises en question, voire brisées, tandis qu’un groupe international de personnages doit former une équipe avant qu’il ne soit trop tard.

Le casting comprend Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Shane Zaza et Enver Gjokaj. Aussi, Erika Alexander va avoir un rôle régulier.

Apple TV+ proposera la saison 3 d’Invasion le 22 août. Il y aura un épisode à cette date. Chaque nouvel épisode sera diffusé les vendredis, tout en sachant qu’il y aura 10 épisodes au total.

Les deux premières saisons sont disponibles au visionnage sur Apple TV+.