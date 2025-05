Apple TV+ propose aujourd’hui un premier aperçu de la saison 2 de sa série Platonic avec Rose Bryne et Seth Rogen dans les rôles principaux. Nous avons également le droit à une date de sortie.

La deuxième saison de Platonic reprend avec la paire de meilleurs amis préférée de tous (Seth Rogen et Rose Byrne) alors qu’ils font face aux nouveaux obstacles de la quarantaine, y compris le travail, les mariages et les partenaires en crise. Le duo fait de son mieux pour être un pilier l’un pour l’autre — mais parfois, les piliers peuvent aussi tout casser.

Outre Seth Rogen et Rosy Bryne, le casting de la nouvelle saison comprend Luke Macfarlane et Carla Gallo, et présente Aidy Bryant, Kyle Mooney et Beck Bennett en tant qu’invités.

Platonic saison 2 fera ses débuts sur Apple TV+ le 6 août prochain. Il y aura deux épisodes disponibles à cette date. Les spectateurs retrouveront ensuite un nouvel épisode chaque mercredi, avec le dernier qui sera diffusé le 1er octobre. Le service de streaming annonce qu’il y aura 10 épisodes au total.

Pour rappel, Seth Rogen est actuellement dans une autre série d’Apple TV+, à savoir The Studio. Celle-ci a de bonnes critiques de la part des médias et des spectateurs. D’ailleurs, Apple TV+ a récemment annoncé avoir commandé une deuxième saison.