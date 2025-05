La série The Studio avec Seth Rogen connaît un certain succès, c’est pour cela qu’Apple TV+ annonce aujourd’hui qu’il y aura bien une saison 2.

Saison 2 validée pour The Studio

Dans The Studio, Seth Rogen incarne Matt Remick, nouvellement nommé à la tête des Continental Studios en difficulté. Alors que les films luttent pour rester vivants et pertinents, Matt et son équipe de cadres en conflit luttent contre leurs insécurités tout en luttant contre des artistes narcissiques et des dirigeants d’entreprise cravatés dans la poursuite toujours insaisissable de la réalisation de grands films. Avec leurs costumes de luxe qui masquent leur sentiment de panique permanent, chaque fête, visite de plateau, décision de casting, réunion de marketing et remise de prix leur offre l’occasion d’un succès éclatant ou d’une catastrophe qui met fin à leur carrière.

« Nous sommes ravis de réaliser une deuxième saison de The Studio », ont déclaré les créateurs et producteurs exécutifs Seth Rogen et Evan Goldberg. « Nous sommes impatients de mettre à profit l’expérience vécue lors de la réalisation de la première saison et de l’intégrer immédiatement dans la deuxième saison, puis de répéter cette boucle pendant dix autres saisons. Et nous sommes impatients de faire deviner à tous nos amis et collègues de l’industrie quand l’une de leurs histoires personnelles sera diffusée sur Apple TV+ ».

« Seth, Evan, toute l’équipe créative et les acteurs de The Studio ont fait un malheur avec cette brillante série, et il est incroyable de voir la conversation se développer à chaque nouvel épisode », a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation d’Apple TV+. « Nous sommes impatients de voir où Matt Remick emmènera les Continental Studios dans la deuxième saison, et nous espérons pour lui que le film Kool-Aid sera un succès au box-office ».

Aujourd’hui sort le 7e épisode de la première saison sur Apple TV+. Cette saison compte 10 épisodes au total. Un nouvel épisode sort chaque mercredi.