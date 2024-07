Apple TV+ annonce qu’il y aura bel et bien une saison 3 pour la série Loot, qui met en avant l’actrice Maya Rudolph. Elle fait aussi office de productrice exécutive.

« Nous sommes ravis de revenir pour une troisième saison », ont déclaré Maya Rudolph et Danielle Renfrew Behrens de la société de production Banana Split Projects. « Nous avons beaucoup de chance de pouvoir passer plus de temps avec nos talentueux acteurs et notre équipe. Faire cette série avec Apple TV+ a été une joie et nous avons hâte de retrouver notre famille de Loot ».

« Avec chaque saison, Loot continue d’apporter de la joie, des rires et des personnages attachants aux téléspectateurs du monde entier », a déclaré Matt Cherniss, responsable des programmes pour Apple TV+. « Nous sommes ravis de nous associer à Maya Rudolph, ainsi qu’à l’ensemble du casting et de l’équipe créative de Loot, pour créer encore plus de moments sincères avec un ensemble de personnages préférés des fans dans la troisième saison ».

La deuxième saison de Loot a débuté un an après que Molly Wells (Maya Rudolph) a réglé son divorce très public avec le milliardaire tech John Novak (Adam Scott), et les spectateurs la retrouvent épanouie dans son rôle à la tête de son organisation philanthropique, la Fondation Wells. Concentrée principalement sur son travail caritatif, Molly s’est juré de ne plus avoir de nouvelles relations avec des hommes et s’est lancée dans un voyage de bien-être. Fabuleusement célibataire mais pas particulièrement indépendante, Molly garde son fidèle assistant, Nicholas, à ses côtés. Il répond avec diligence à tous ses caprices… et lui sert parfois un smoothie au chou frisé arrosé de gin.

Il n’y a pour l’instant pas de date ou d’informations sur la saison 3 de Loot sur Apple TV+.