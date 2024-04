Loot revient sur Apple TV+ pour sa saison 2, avec toujours la pétillante Maya Rudolph dans le rôle de la milliardaire fantaisiste. Cette seconde saison débute un an après le divorce médiatisé entre Molly Wells (Maya Rudolph) et le magnat de la technologie John Novak (Adam Scott). C’est une Molly toujours aussi battante qui occupe à la tête de sa fondation caritative, la Fondation Wells et cette dernière semble bien déterminée rester focus sur ses engagements philanthropique… en s’éloignant du même coup des tentations amoureuses. Désormais célibataire convaincue, Molly continue de s’appuyer sur son assistant dévoué, Nicholas (Joel Kim Booster), qui se plie toujours en quatre pour satisfaire ses moindres désirs…



Bref, la série se poursuit dans une certaine forme de continuité, Maya Rudolph semblant prendre un plaisir certain dans son côté de femme milliardaire et puissante qui marche parfois à côté de ses jolies pompes. Outre Maya Rudolph (que l’on vous conseille de voir dans l’excellent « Cet été là »), le casing comprend aussi Michaela Jaé Rodriguez, Ron Funches, Nat Faxon, et Joel Kim Booster (entre autres…). Les deux premiers épisodes de la seconde saison de Loot sont immédiatement disponibles sur Apple TV+. Les épisodes suivant seront diffusés chaque mercredi.