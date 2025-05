Trying va continuer, avec Apple TV+ annonçant aujourd’hui qu’il y aura bel et bien une saison 5. Les quatre premières saisons sont disponibles sur la plateforme de streaming.

Voici comment Apple présente Trying :

Tout ce que Nikki et Jason veulent, c’est un bébé – la seule chose qu’ils ne peuvent pas avoir. Ils décident donc d’adopter. Avec leurs amis dysfonctionnels, leurs parents dramatiques et leurs vies chaotiques, le couple réussira-t-il à construire la famille de ses rêves ?

La cinquième saison voit Nikki et Jason faire face aux conséquences de l’arrivée de Kat, la mère biologique de Princess et Tyler, et au tourbillon de chaos qu’elle apporte dans leur vie de famille bien réglée.

Rafe Spall et Esther Smith, qui jouent respectivement Jason et Nikki, seront bien présents. Il y aura également Darren Boyd qui joue Scott, Siân Brooke qui joue Karen, Scarlett Rayner qui joue Princess et qui Cooper Turner qui joue Tyler.

Trying est une série créée, écrite et produite par Andy Wolton. C’est une collaboration entre Apple et BBC Studios.

Il n’y a pour l’instant pas d’information sur la date de sortie de la saison 5 de Trying sur Apple TV+, tout comme il n’y a pas de photos. Cela suggère que le tournage n’a même pas encore commencé.