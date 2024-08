La série Acapulco ne s’arrête pas, avec Apple TV+ annonçant avoir donné son feu vert pour une saison 4. Il n’y a pas encore d’informations sur la date de sortie en streaming.

Dans la troisième saison d’Acapulco, les erreurs du passé ont été réconciliées avec de nouveaux départs. Dans la période actuelle, Máximo, plus âgé, revient dans un Las Colinas qu’il ne reconnaît plus. Tandis qu’en 1985, le jeune Máximo continue de gravir les échelons de la réussite tout en risquant de mettre en péril toutes les relations qu’il a eu tant de mal à construire.

Outre Eugenio Derbez et Enrique Arrizon, le casting comprend Fernando Carsa, Damián Alcázar, Camila Perez, Vanessa Bauche, Regina Reynoso, Raphael Alejandro, Jessica Collins, Chord Overstreet, Rafael Cebrián, Regina Orozco et Carlos Corona.

« La commande par Apple d’une quatrième saison d’Acapulco est plus qu’excitante », a déclaré Eugenio Derbez, qui fait office de producteur exécutif en plus d’être acteur. « Je suis incroyablement reconnaissant à nos incroyables partenaires, aux talentueux acteurs et à l’équipe, et surtout au public, dont l’amour et le soutien ont rendu ce voyage possible. Il est rare que des séries centrées sur des histoires latino-américaines parviennent aussi loin, ce qui rend cette étape encore plus significative. La représentation est importante et continuer à partager ces histoires vibrantes sur une scène mondiale est quelque chose dont Ben Odell et moi sommes profondément fiers. Merci de nous aider à briser les barrières et à célébrer notre culture. Nous avons hâte de nous replonger dans Las Colinas pour plus de plaisir, de rire et de cœur avec vous tous ! ».