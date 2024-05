La saison 3 de la série de comédie romantique Acapulco vient de faire ses débuts sur Apple TV+. Voici le Pitch de cette saison : « Dans la saison 3 d’Acapulco, il est temps de se réconcilier avec les erreurs du passé et de prendre un nouveau départ. Dans leprésent, Maximo plus âgé (Eugenio Derbez) fait son retour à Las Colinas et ne reconnaît plus rien. Dans le passé, en 1985, le jeune Maximo (Enrique Arrizon) poursuit son ascension vers le succès, tout en mettant en péril toutes les relations qu’il s’est donné tant de mal à construire. »

Entre Nostalgie, romantisme et humour, Acapulco est une superbe série de comédie

Le casting de cette excellente série comprend donc Eugenio Derbez et Enrique Arrizon, mais aussi Fernando Carsa, Damián Alcázar, Camila Perez, Vanessa Bauche, Regina Reynoso, Raphael Alejandro, Jessica Collins, Rafael Cebrián, Regina Orozco, Carlos Corona, Jaime Camil et Cristo Fernández (ces deux derniers apparaissent dans la saison 3). La plupart de ces comédiens sont inconnus du grand public, et pourtant leur niveau d’interprétation est réellement impeccable. La saison 3 fera 10 épisodes au total, et les deux premiers épisodes sont disponibles dès aujourd’hui.