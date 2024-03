Manhunt raconte la traque de l’un des assassins les plus connus des Etats-Unis. Conçue comme un véritable thriller politique, la mini-série racontera l’histoire de John Wilkes Booth (Anthony Boyle, excellent dans Masters of the Air), après que ce dernier ait tué d’une balle dans le dos Abraham Lincoln (Amish Linklater), l’iconique président américain qui a mis fin à l’esclavage. Manhunt mettra aussi en vedette en vedette Tobias Menzies dans le rôle d’Edwin Stanton, secrétaire de guerre et ami d’Abraham Lincoln, qui a frôlé la folie en étant obsédé par la traque de John Wilkes Booth et la nécessité de perpétuer l’héritage du seizième président des États-Unis. Carl Franklin est le showrunner de la série, ainsi que son producteur exécutif. Le scénario de la série est inspiré d’un ouvrage à succès de James Swanson.

a noter que la série ne suivrait pas exactement la trame historique, se permettant des écarts significatifs avec la réalité pour justifier son orientation « thriller ». Au vu du trailer, la qualité de production est de haut niveau, dans la droite ligne de la plupart des séries et/ou films du service par abonnement d’Apple. Les deux premiers épisodes de Manhunt sont immédiatement disponibles. Les suivants seront diffusés chaque vendredi.