Bonne nouvelle pour les fans de Silo : Apple TV+ vient d’annoncer qu’il y aura une saison 3 et même une saison 4. Apple TV+ fait savoir que la saison 4 sera la dernière.

Silo raconte l’histoire des 10 000 derniers habitants de la Terre, dont leur foyer, situé à un kilomètre de profondeur, les protège du monde extérieur toxique et mortel. Cependant, personne ne sait quand ni pourquoi le silo a été construit et ceux qui tentent de le découvrir s’exposent à des conséquences fatales. Juliette Ferguson incarne Juliette, une ingénieure qui cherche des réponses au meurtre d’un être cher et tombe sur un mystère bien plus profond qu’elle n’aurait pu l’imaginer, l’amenant à découvrir que si les mensonges ne vous tuent pas, la vérité, elle, le fera.

« L’adaptation des romans épiques de Hugh [Howey] avec nos partenaires d’Apple a été une expérience extrêmement enrichissante, et nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de porter cette histoire complète à l’écran au cours de quatre saisons », a déclaré Graham Yost, showrunner et producteur exécutif de Silo. « Avec les deux derniers chapitres de Silo, nous sommes impatients d’offrir aux fans de la série une conclusion incroyablement satisfaisante aux nombreux mystères et questions sans réponse contenus dans les murs de ces silos ».

Même Tim Cook, le patron d’Apple, a célébré l’annonce des nouvelles saisons. « Nous sommes ravis de vous annoncer que Silo reviendra pour une troisième ET une quatrième saison ! Nous sommes ravis de soutenir l’imagination et l’inspiration du Royaume-Uni, puisqu’ils continuent à créer des films et des séries de classe mondiale ».

Il n’y a pas d’informations sur les saisons 3 et 4 pour Silo. La saison 2 est en cours de diffusion sur Apple TV+.