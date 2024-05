La série Trying est l’un des rares programmes de la plateforme Apple TV+ à franchir le cap de la 4ème saison (avec For All Mankind et The Morning Show). La série « parentale » fera cette fois un bond dans le temps de six ans : « Nikki (Esther Smith) et Jason (Rafe Spall) sont désormais des parents adoptants expérimentés qui ont construit une adorable petite famille nucléaire, enrichie par un extraordinaire réseau de soutien. Cependant, lorsque leur fille adolescente, Princesse (Scarlett Rayner), commence à aspirer à un lien avec sa mère biologique, Nikki et Jason se retrouvent confrontés au test ultime de leurs compétences parentales. » Outre Rafe Spall, Esther Smith et Scarlett Rayner, le casting comprend Sian Brooke, Darren Boyd et Cooper Turner.

Il était bien difficile de croire que cette série au ton de douce comédie puisse rencontrer un tel succès, mais le lancement d’une 4ème saison prouve de façon claire que les audiences sont bel et bien au rendez-vous. Les deux premiers épisodes de Trying saisons 4 sont immédiatement disponibles sur Apple TV+. La saison comprend 8 épisodes au total.