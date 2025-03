The Studio, la série Apple TV+ de et avec Seth Rogen, s’annonce comme une satire furieuse d’Hollywood. Blindée de guest stars qui interprètent leur propre rôle, The Studio débarque aujourd’hui sur la plateforme Apple TV+ et bénéficie déjà d’un excellent retour critique aux États-Unis, quelques jours à peine après le final d’une autre série Apple TV+ louée par tous, Severance. Le pitch : « Dans « The Studio », Seth Rogen incarne Matt Remick, qui vient d’être nommé à la tête de Continental Studios, une société de production en difficulté. Alors que l’industrie cinématographique peine à survivre et à rester dans le coup, Matt et son équipe luttent contre leurs propres incertitudes tout en faisant face à des artistes narcissiques et à des entreprises sans scrupules dans leur quête perpétuelle de réaliser de grands films. Avec leurs costumes d’apparat qui dissimulent leur sentiment de panique permanent, chaque soirée, visite de plateau, décision de casting, réunion marketing et remise de prix est l’occasion d’une brillante réussite ou d’une catastrophe qui mettra fin à leur carrière. Véritable passionné de cinéma, Matt a le métier dont il a rêvé toute sa vie, et cela pourrait bien causer sa perte. »

Outre Seth Rogen (The Fabelmans), le casting de The Studio est sans aucun doute le plus prestigieux que l’on ait jamais vu dans une série voire un film, chacune de ces guests stars apparaissant sous sa propre identité. On retrouvera donc à l’écran Aaron Sorkin, Adam Scott, Anthony Mackie, Antony Starr, Arthur Keng, Bill Watterson, Bryan Cranston, Charli D’Amelio, Charlize Theron, Chris Gann, Courtney Pauroso, Dan Black, Dave Franco, David Krumholtz, Derek Wilson, Devon Bostick, Dewayne Perkins, Erin Moriarty, Greta Lee, Ice Cube, Jean Smart, Jen Statsky, Jessica Clements, Jessica St. Clair, Johnny Knoxville, Josh Hutcherson, Keyla Monterroso Mejia, Kit Hoover, Larry Brown, Lil Rel Howery, Lisa Gilroy, Lucia Aniello, Martin Scorsese, Matt Belloni, Nicholas Stoller, Olivia Wilde, Owen Kline, Parker Finn, Paul Dano, Paul W. Downs, Peter Berg, Quinta Brunson, Ramy Youssef, Rebecca Hall, Rhea Perlman, Ron Howard, Sarah Polley, Steve Buscemi, Sugar Lyn Beard, Ted Sarandos, Thomas Barbusca, Trevor Tordjman, Zac Efron, Zack Snyder, Ziwe, ainsi que Zoë Kravitz.

Les deux premiers épisodes de The Studio sont disponibles sur Apple TV+