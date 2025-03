Dope Thief, la série avec en vedettes Wagner Moura (Narcos, Civil War) et Brian Tyree Henry (Atlanta, Bullet Train), fait ses débuts sur Apple TV+. « Adaptée du roman « Dope Thief » de Dennis Tafoya, la série suit des délinquants et amis de longue date de Philadelphie (Wagner Moura et Brian Tyree Henry), se faisant passer pour des agents de la DEA afin de cambrioler la maison d’inconnus en pleine campagne. Mais lorsqu’ils découvrent involontairement le plus grand traffic de drogue de toute la côte Est, ce qui ne devait être qu’une petite arnaque se transforme en entreprise mortelle. » Le trailer, plutôt efficace, semble indiquer que Dope Thief ne transigera pas avec les critères de qualité élevés de la plateforme Apple TV+, ce qui est évidemment une bonne chose.

Outre le duo Brian Tyree Henry et Wagner Moura, le casting comprend Marin Ireland, Kate Mulgrew, Nesta Cooper, Amir Arison, Dustin Nguyen et Ving Rhames. Les deux premiers épisodes de la série sont disponibles dès aujourd’hui sur Apple TV+ (chaque épisode dure entre 50 et 55 minutes). Les épisodes suivants (jusqu’à 10) seront proposés chaque vendredi.