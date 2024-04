« Un détective privé (Colin Farell) se bat contre ses démons intérieurs pendant son enquête sur la disparition de la petite file chérie d’un producteur hollywoodien ». Voilà le pitch de la série de polar noir Sugar, avec une belle brochette d’acteurs au casting dont Colin Farrell (Alexandre, Minority Report), James Cromwell (L’Affaire McCall, The Artist), Amy Ryan, ou bien encore Kirby Howell Baptiste.

Le scénario de Sugar raconte l’histoire de John Sugar (Colin Farrell), un détective privé américain qui suit de près la disparition mystérieuse d’Olivia Siegel, la petite-fille bien-aimée du légendaire producteur hollywoodien Jonathan Siegel. Alors que Sugar tente de déterminer ce qui est arrivé à Olivia, ce dernier va également déterrer des secrets de la famille Siegel, certains très récents, d’autres enfouis depuis bien plus longtemps. Mark Protosevich est le showrunner de la série et Colin Farrel en est aussi l’un des multiples co-producteurs (avec Mark Protosevich, Audrey Chon et Simon Kinberg).

Les deux premiers épisodes de Sugar sont immédiatement disponibles sur Apple TV+. Les épisodes suivants seront diffusés chaque vendredi.