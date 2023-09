Apple TV+ avait déjà annoncé que la série For All Mankind allait avoir une saison 4 et le service dévoile aujourd’hui la date de sortie. Ce sera le 10 novembre prochain. Nous avons également le droit à un teaser.

Au cours des huit années qui se sont écoulées depuis la troisième saison, Happy Valley a rapidement étendu son empreinte sur Mars en transformant d’anciens ennemis en partenaires. En 2003, le programme spatial s’est concentré sur la capture et l’exploitation d’astéroïdes extrêmement précieux et riches en minéraux qui pourraient changer l’avenir de la Terre et de Mars. Mais les tensions qui couvent entre les résidents de la base internationale qui s’étend désormais à perte de vue menacent de réduire à néant tout ce qu’ils ont entrepris.

For All Mankind explore ce qui se serait passé si la course mondiale à l’espace n’avait jamais pris fin. La série présente un monde où les astronautes de la NASA, les ingénieurs et leurs familles se retrouvent au centre d’événements extraordinaires vus à travers le prisme d’une histoire alternative — un monde dans lequel l’URSS bat les États-Unis sur la Lune.

La saison 4 de For All Mankind débutera donc le 10 novembre. Il y aura 10 épisodes au total, à hauteur d’un nouvel épisode par semaine. Le dernier sera diffusé le 12 janvier 2024.