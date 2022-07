Apple TV+ annonce qu’il y aura bien une saison 4 pour sa série For All Mankind. La troisième est en cours de diffusion, il reste trois épisodes qui sortiront chaque vendredi.

Le tournage de la saison 4 débutera le mois prochain, fait savoir le service de streaming. L’annonce a été faite à l’occasion du Comic-Con qui se tient en ce moment à San Diego en Californie. Le panel comprenait plusieurs acteurs et actrices du programme, dont Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Peña, Wrenn Schmidt et Edi Gathegi, ainsi que les producteurs exécutifs.

For All Mankind explore ce qui se serait passé si la course mondiale à l’espace n’avait jamais pris fin. La série présente un monde où les astronautes de la NASA, les ingénieurs et leurs familles se retrouvent au centre d’événements extraordinaires vus à travers le prisme d’une histoire alternative — un monde dans lequel l’URSS bat les États-Unis sur la Lune.

La troisième saison de la série emmène les téléspectateurs dans une nouvelle décennie, au début des années 90, avec une course effrénée vers une nouvelle frontière planétaire : Mars. La planète rouge devient le nouveau front dans la course à l’espace, non seulement pour les États-Unis et l’Union soviétique, mais aussi pour un nouveau venu inattendu qui a beaucoup à prouver et encore plus d’enjeux. Les personnages se retrouvent face à face alors que leurs ambitions pour Mars entrent en conflit et que leur loyauté est mise à l’épreuve, créant ainsi une cocotte-minute qui s’achève en apothéose.

Il n’y a pour l’instant aucune information sur la saison 4 de For All Mankind sur Apple TV+.