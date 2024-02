Invasion va revenir, avec Apple TV+ annonçant aujourd’hui avoir donné son feu vert pour une saison 3. Celle-ci n’a pas encore une date de sortie précise.

Saison 3 pour Invasion

« Je suis très fier de ce que nous avons pu faire avec les deux premières saisons de la série, avec nos partenaires d’Apple TV+, nos acteurs et notre équipe », a déclaré le créateur et producteur exécutif Simon Kinberg. « Cette nouvelle saison continuera à s’appuyer sur l’ampleur, les enjeux et la propulsion de l’Invasion, tout en gardant nos personnages au premier plan et en les réunissant d’une manière qui, je l’espère, surprendra et surtout émouvra notre public, qui nous a si incroyablement soutenus et inspirés depuis le premier jour ».

Invasion suit une invasion extraterrestre à travers différents points de vue dans le monde. Cette série pleine d’action met en scène Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Billy Barratt, Azhy Robertson, Paddy Holland et Tara Moayedi. La deuxième saison a également été marquée par l’arrivée de nouveaux acteurs, avec Enver Gjokaj, Nedra Marie Taylor et Naian González Norvind.

Les deux premières saisons sont disponibles au visionnage sur Apple TV+. Comme dit précédemment, il n’y a pas d’information sur la date de sortie pour la saison 3. En revanche, il est indiqué que le tournage débutera ce mois-ci.