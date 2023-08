L’invasion alien est en route, et l’humanité est bien décidée à lutter pour sa survie. La saison 2 de l’excellente série Invasion démarre aujourd’hui sur Apple TV+. La série chorale suit les destinées de 5 êtres humains situés à différents endroits du globe, chacun étant confronté à la menace des envahisseurs : Mitsuki Yamato (Kutsuna Shiori), Aneesha Malik (Golshifteh Farahani), Caspar Morrow (Billy Barratt), le Sheriff John Bell Tyson (Sam Neill) et Trevante Cole (Shamier Anderson) tentent de trouver un sens à ces évènements incroyables et dramatiques à la fois.

[Attention spoilers] Le premier épisode de la saison 2, le seul disponible pour le moment, met en scène la japonaise Mitsuki; cette dernière « est emmenée à un vaisseau extraterrestre en pleine forêt amazonienne ». De son côté, « Aneesha et ses enfants trouvent refuge auprès d’un groupe qui se fait appeler Le Mouvement ». Voilà pour le pitch de début d’une saison qui semble résolument vouloir passer la vitesse supérieure. Le premier épisode d’Invasion est disponible immédiatement sur le service par abonnement Apple TV+.