La saison 3 de For All Mankind est peut-être la plus intense de l’ensemble de la série (qui ne manquait pourtant pas de qualités jusqu’ici). Lors de cette saison, c’est sur Mars que se poursuit la conquête spatiale… et la confrontation avec les russes. Apple a eu la chouette idée de faire accompagner cette saison par la sortie régulière de featurettes « Behind the Science » dans lesquelles l’actrice Wrenn Schmidt, qui interprète la patronne de la NASA dans la série, nous explique les obstacles qui restent à franchir pour arriver au niveau des technologies que l’on peut voir dans la série.



La première vidéo Behind the Science revient sur les technologies anti-gravité déployées sur Mars et la seconde vidéo imagine des voyahes interstellaires avec des fusées poussées par d’immenses voiles solaires. C’est très bien fait, instructif, et cela permet de mesurer l’écart technologique qui sépare encore le monde réel de la SF.