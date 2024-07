Comme attendu, Apple TV+ dévoile aujourd’hui les premiers détails pour la saison 2 de la série Severance. Cela inclut la date de sortie et un teaser de 30 secondes.

Dans Severance, Mark Scout (Adam Scott) dirige une équipe de Lumon Industries, dont les employés ont subi une procédure de licenciement qui divise chirurgicalement leurs souvenirs entre leur travail et leur vie personnelle. Cette expérience audacieuse d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est remise en question lorsque Mark se retrouve au centre d’un mystère qui l’oblige à se confronter à la véritable nature de son travail… et de lui-même. Dans la deuxième saison, Mark et ses amis découvrent les conséquences désastreuses de l’utilisation de la barrière de séparation, ce qui les conduit encore plus loin sur le chemin du malheur.

La deuxième saison réunit à nouveau Adam Scott, Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro, Christopher Walken et Patricia Arquette. Elle accueille également la nouvelle habituée de la série, Sarah Bock.

Severance, qui est produite et réalisée par Ben Stiller, aura le droit à 10 épisodes pour sa saison 2. Le premier épisode sera diffusé le 17 janvier 2025. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi jusqu’au 21 mars.