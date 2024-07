Après une première saison au final étincelant, la série Severance s’apprête à revenir sur ls service Apple TV+ pour une saison 2 que l’on espère tout aussi brillante. Il y a quelques heures à peine, le compte X d’Apple TV+ a partagé une vidéo de 15 secondes montrant une pièce plongée dans le noir avec au dessus une lumière clignotante. Il se trouve que des internautes plutôt malins se sont rendus compte que ce clignotement correspondait à… un signal en morse ! Et que dit ce signal en morse ? Un simple mot : « Demain ».

