Apple a officialisé aujourd’hui l’Apple Pencil avec un port USB-C. C’est un mix entre l’Apple Pencil de première génération et de deuxième génération pour ce qui est des nouveautés. Une rumeur avait donc eu juste, mais une autre (évoquant l’arrivée de nouveaux iPad aujourd’hui) s’est trompée.

L’Apple Pencil USB-C est officiel

Dans son communiqué, Apple explique que l’Apple Pencil « repousse les limites de la créativité et accroît la polyvalence de l’iPad ». Le nouveau modèle « offre toutes les fonctionnalités appréciées par les clients, à un prix plus abordable ». Il est compatible avec tous les modèles d’iPad disposant d’un port USB-C.

Un capuchon qui coulisse laisse apparaître un port USB-C, permettant aux utilisateurs de connecter un câble USB-C au nouvel Apple Pencil pour le jumeler et le recharger. Lorsqu’il est fixé de façon magnétique sur le côté de l’iPad, le nouvel Apple Pencil passe en mode veille pour préserver l’autonomie de la batterie. À noter cependant qu’il n’y a pas le support de la charge sans fil quand il est posé sur une tranche de l’iPad, contrairement à l’Apple Pencil de deuxième génération.

Le nouveau modèle offre le même degré de précision au pixel près, de faible latence et de sensibilité à l’inclinaison que l’Apple Pencil déjà disponible selon Apple. Il fonctionne avec les fonctionnalités d’iPadOS comme Griffonner et Note rapide, ainsi que pour la collaboration dans Freeform. Lorsqu’il est utilisé avec les iPad Pro M2, il prend en charge le survol, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de réaliser des croquis et des illustrations avec encore plus de précision.

Les différences

Comme le montre le comparatif ci-dessous, l’Apple Pencil USB-C n’est pas tout à fait au niveau du modèle de deuxième génération. Il ne supporte pas la charge sans fil quand il est posé sur l’iPad, tout comme il ne propose pas l’appairage sans fil. Il n’y a pas non plus de sensibilité à la pression et il n’y a pas fonction de double appui pour basculer entre les outils. Dernier point : il n’est pas possible de faire une gravure.

Le nouvel Apple Pencil USB-C sera disponible à partir de début novembre pour 95 euros (85 euros avec le tarif Éducation). En comparaison, l’Apple Pencil de 1ère génération coûte 119 euros et la deuxième génération coûte 149 euros (135 euros chez Amazon).