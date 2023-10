Selon une rumeur partagée par l’utilisateur Twitter-X connu sous le nom de « Majin Bu », l’Apple Pencil de troisième génération pourrait introduire des pointes interchangeables afin de répondre à différents styles de dessin. Ces pointes destinées au dessin « tradi », au dessin technique et à la peinture se connecteraient magnétiquement à l’Apple Pencil. Cette rumeur manque encore de détails substantiels, mais elle suscité d’autant plus d’intérêt qu’elle fait suite à une période de silence relatif concernant la prochaine itération de l’Apple Pencil.

Based on what my source reported

the new Apple Pencil 3 will come with interchangeable magnetic tips (for drawing, technical drawing and painting) pic.twitter.com/AXUdpbZFVh — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 30, 2023

En mars 2021, le leaker « M. White » avait déjà partagé l’image du prétendu prototype de l’Apple Pencil de nouvelle génération. Ce prototype présentait un design plus court, une finition brillante et une pointe plus grande et plus profonde. De plus, Apple aurait aussi planché sur un Apple Pencil plus petit spécifiquement conçu pour l’iPad mini ainsi qu’ une version à 49 dollars pour l’iPhone, mais ces deux accessoires ont finalement été annulés.

Il est important de noter que la fiabilité de Majin Bu en tant que source n’est pas tout à fait établie (euphémisme pour dire que ce n’est pas Ming Chi Kuo). Cependant, étant donné que l’Apple Pencil actuel est l’un des appareils Apple les plus « anciens » (depuis sa dernière itération), il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un modèle de troisième génération soit en cours de développement.