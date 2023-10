Cela semble désormais acquis : les iPad mini et iPad Air devraient bien passer à un écran OLED. L’information est évoquée aujourd’hui sur Naver, ce qui confirme la déclaration faite cette semaine par le cabinet Omdia.

Apple aurait entamé des négociations avec les fournisseurs chinois, ainsi qu’avec Samsung et LG, pour la production d’écrans OLED à destination des futurs iPad mini et iPad Air. Le groupe voudrait que la production en masse début à la fin de 2025, ce qui pourrait suggérer une disponibilité au début de 2026.

Cette information est conforme à ce qu’a indiqué Omdia. La transition potentielle vers l’OLED pour les deux tablettes de milieu de gamme d’Apple ferait partie de sa stratégie OLED à partir de 2026.

Apple ne serait pas encore totalement engagé à intégrer la technologie d’affichage la plus avancée à ses deux tablettes et prévoirait d’examiner la réaction du marché à l’iPad Pro. En effet, l’iPad Pro de 2024 est annoncé pour avoir un écran OLED. Samsung et LG s’occuperaient de la production de la dalle. Apple chercherait dans le même temps des fournisseurs supplémentaires.

Mais avant d’avoir l’écran OLED, il faut s’attendre au lancement des iPad mini 7 et iPad Air 6. Si l’on en croit les rumeurs, il s’agira d’une mise à niveau standard (meilleur processeur, capteurs photo améliorés) et le lancement serait pour bientôt.